Traffico Roma del 13-07-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 13 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono disagi sulla Cassia bis Veientana un incidente provoca incolonnamenti tra il raccordo anulare all’uscita di Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti con code a tratti nella zona sud è in carreggiata esterna a partire dal bivio con laFiumicino fino allo svincolo Appia in carreggiata interna code per incidente all’uscita Parco de’ Medici il bivio con laFiumicino la polizia locale Ci segnano un incidente avvenuto in Viale Dei Parioli all’altezza di via Umberto Boccioni possibili ripercussioni a sud della capitale permangono disagi sulla Pontina penalizzata da un incidente tra un po’ mette Nord Castelno Trigoria in direzioneCi sono code anche verso Latina a ...