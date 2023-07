Traffico Roma del 13-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto su raccordo anulare Corea tratti tra Laurentina e Tuscolana in carreggiata esterna per un incidente ormai risolto in carreggiata interna a breve invece tra Tuscolana e da Appia incidente disagi anche sulla via Pontina dove si viaggia in coda tra Pomezia nord e Castel di Decima nei due sensi di marcia sulla via Aurelia code a tratti per incidente all’altezza di Castel di Guido Nord in direzionein centro si è conclusa da poco una manifestazione in piazza dell’esquilino anticipiamo poi che in occasione della formula è dalle 20:30 di questa sera a Chiusa la via Cristoforo Colombo da viale Asia all’altezza di via del pattinaggio ricordiamo infine che fino alle 15 di oggi è in corso uno sciopero nel trasporto ferroviario a rischio Quindi regionale Intercity e i treni alta velocità per i ...