Traffico Roma del 13-07-2023 ore 10 | 00

(Di giovedì 13 luglio 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani chiusa al transito per incidente la via Ostiense altezza Ponte settimia spizzichino verso Piazzale altri incidenti stanno provocando code su via di Tor Sapienza nei pressi di via Giovanni Rucellai su via Aurelia Antica e su via Tuscolana incrocio con via Calpurnio Fiamma incidenti concludi su via della Bufalotta nei pressi di via Fucini e poi su via Ardeatina incrocio con via Solari file ma persul tratto Urbano dellaL’Aquila 3 raccordo e la tangenziale est inteso ilanche sul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata esterna tra cassie e Cassia Veientana è più avanti a tratti tra laFiumicino alla via Ardeatina file che ritroviamo in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria tra Bufalotta ...