(Di giovedì 13 luglio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha portato a Vilnius due volti. Quello della delusione e quello della fiducia. Si sono avvicendati, prima l’uno, poi l’altro. Con il primo è sceso d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Su questa scia l'ultimo, Ladaltempo , evocativo nel nome e che ricorda nell'etichetta una ... di fatto difficilmente si poteva realizzare una liaison migliorecontenuto e contenitore. ...... chef di fama con il suo ristorante cagliaritano, che qui sull'isola èe ha contribuito a ... Il suo fare dolce, la sua parlatail sardo e il genovese, la sua naturale predisposizione all'...Il vertice di Vilnius ha rappresentato un momento di svolta per la, ma sulle relazioniTurchia e Unione europea c'è ancora molto su cui lavorare.

Tra la Nato e l’Ucraina l’unione è di fatto Il Foglio

Oltre al concerto del gruppo bolognese a Cotignola verrà suonato il capolavoro ’The Dark side of the moon’, oltre a un trebbo sull’alluvione.In concomitanza con il vertice Nato di Vilnius, un movimento bipartisan di senatori statunitensi hanno intensificato i loro sforzi legislativi per impedire a qualsiasi presidente degli Stati Uniti di ...