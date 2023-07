Tousart se parte Demme | Garcia gradirebbe il trasferimento

Sembra in dirittura d'arrivo anche l'altra trattativa calda in entrata: Lucasdovrebbe ... per raggiungere il tanto atteso ritiro di Dimaro - Folgarida , primadella preparazione estiva ...Insomma, una primadi mercato scoppiettante, quasi come ai vecchi tempi, quando ballavano ...Carlos Augusto MILAN Pulisic Reijnders Chukwueze Taremi Dia Morata NAPOLI Faraoni KilmanLopez ...L'unico giocatore con caratteristiche insimili, il tedesco Diego Demme , è rimasto fuori a ... Tra i vari profili individuati, il francese di proprietà dell'Hertha Berlino Lucassembra in ...

VIDEO Hertha, Tousart si allena a parte con Piatek: è sul mercato! Il Napoli ci pensa CalcioNapoli1926.it

Il Napoli potrebbe dire addio a Zielinski nella sessione estiva di calciomercato: per sostituirlo occhi su Tousart, la chiave potrebbe essere Demme ...Il centrocampista giapponese Daichi Kamada torna in orbita Napoli, mentre il Milan si ritira. Ulteriori sviluppi riguardo a Tousart.