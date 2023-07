Tour de France | quanti attacchi nel Beaujolais A Belleville vince da solo Izagirre

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nella splendida regionese se ne vedono di tutti i colori. Dopo una serie di, Van der Poel prova la fuga ma non riesce a reagire quando lo spagnolo se ne va e conclude dala tappa. In volata Pogacar ne ha più di Vingegaard

Le Alpi fanno irruzione alde. La 13tappa vede l'arrivo in salita sul Grand Colombier, a 1501 metri di altezza. Un'occasione ghiotta per gli inseguitori della maglia gialla Jonas Vingegaard, a partire dallo sloveno ...Ion Izagirre, corridore basco della Cofidis, vince di forza e in solitaria la dodicesima tappa delde2023, la Roanne - Bellevlle en Beaujolais 169 km con 5 Gpm. Tutto invariato in classifica generale, con Jonas Vingegaard sempre in maglia gialla, Tadej Pogacar diretto inseguitore a 17 ,...La dodicesima tappa delde2023 (Roanne " Belleville en Beajoulais, 168.8 chilometri) ha visto la vittoria di Ion Izagirre , giunto in solitaria dopo aver staccato i suoi compagni di fuga a 31 chilometri dal ...

Un capriolo al Tour de France, più veloce di tutti i ciclisti (video) RaiNews

Nella splendida regione francese se ne vedono di tutti i colori. Dopo una serie di attacchi, Van der Poel prova la fuga ma non riesce a reagire quando lo spagnolo se ne va e conclude da solo la tappa.