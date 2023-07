Tour de France 2023 | tornano le montagne nel giorno di festa | l’altimetria del Grand Colombier

(Di giovedì 13 luglio 2023) La dodicesima tappa deldeè stata decisamente intensa soprattutto per le prime due ore di corsa, con tantissimi attacchi, andatura folle, gli uomini di classifica che si sono dovuti muovere e senza un attimo di calma. Il pubblico vuole rivedere lee neldellanazionalese, la Presa della Bastiglia,le salite, arrivano le Alpi. La frazione di domani sarà il primo atto di un trittico davvero terribile in Francia vicino al confine con l’Italia. Si arriverà alin una frazione che fondamentalmente presenterà una salita secca, senza difficoltà altimetriche in mezzo: tappa breve, ma che sarà interpretata al massimo dai corridori....

Il basco Ion Izagirre , 34 anni, scalatore principe della Cofidis, ha vinto in solitaria la 12esima tappa delde. Ha attaccato sull'ultimo GPM con una accelerazione sontuosa e, dopo lo scollinamento, è volato in discesa con coraggio, mestiere, tenacia, sapienza tattica. Ha fatto il vuoto ...La quindicesima tappa delde2023 porta il gruppo da Les Gets a Saint Gervais Mont Blanc per un arrivo su una salita di prima categoria dopo aver affrontato altri quattro GPM nel corso della frazione di 179 ...Doveva essere una tappa interlocutoria ma in questodela noia è proibita . Prima di arrivare nelle dolci colline del Beaujolais se ne vedono davvero di tutti i colori. I primi 50 chilometri vedono una serie di attacchi e contrattacchi che ...

Un capriolo al Tour de France, più veloce di tutti i ciclisti (video) RaiNews

Tour de France 2023, dodicesima tappa: Izaguirre, sette anni dopo. Il commento alla tappa di oggi, 13 luglio. Cosa è successo ...Il basco Ion Izagirre trionfa sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais. Vingegaard resta in giallo.