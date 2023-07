Tour de France 2023 | tappa di oggi Roanne – Belleville-en-Beaujolais | orari | percorso | favoriti Giornata da fughe | possono muoversi i big

MOULINS (FRANCIA) " Jasper Philipsen è il dominatore delle volate nelde2023. Il 25enne corridore belga della Alpecin - Deceuninck si è imposto nell'undicesima tappa vincendo la volata di gruppo: battuti l'olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco Alula) e il ...Quando meno te lo aspetti un capriolo irrompe nelde, tagliando la strada ai ciclisti e sfrecciando via impaurito in aperta campagna. È anche questo il bello delde, la cui undicesima tappa tra Clermont Ferrand e Moulins è ...È sempre lui! Jasper Philipsen conquista la quarta vittoria in questodedimostrando di essere il velocista più forte al momento. Dopo 4 ore e un minuto il corridore della Alpecin ha battuto in volata Groenewegen, Bauhaus e Coquard. In questa frazione si è ...

TOUR DE FRANCE - Alla fine la voce secondo cui van Aert sarebbe andato via dal Tour dopo la tappa di Issoire, era solo una battuta tirata fuori da Skjelmose ...TOUR DE FRANCE - Il corridore della TotalEnergies non è felice per averci, comunque, provato. Daniel Oss, infatti, sperava di portare al termine questa fuga ...