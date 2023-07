Tour de France 2023 | Tadej Pogacar | “Oggi ho gestito bene le energie | spero di star bene domani”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Altra giornata caotica e spettacolare alde, nonostante un trittico di tappe di montagna che si staglia all’orizzonte nel weekend. In un inizio a velocità folli,si è reso protagonista provando a mettere in difficoltà il rivale Jonas Vingegaard. Nel finale la situazione si è tranquillizzata ed il distacco tra i due grandi leader della corsa è rimasto invariato. Il media neerlandese Wielerflits ha raccolto le impressioni dello sloveno: “Avevo buone gambe. In una giornata come, corsa a velocità altissime nelle prime ore, ovviamente è difficile risparmiare energia, ma penso che ci siamo riusciti. Ad esempio, non ho sprecatoreagendo nei momenti sbagliati”.l’opportunità sul Grand Colombier per recuperare ...

Il racconto della 12° tappa delde2023: il percorso e le difficoltà . Chi sono i favoriti . La classifica dopo l'11esima tappa . Come è andata la tappa. L'azione decisiva è arrivata sul ...Il basco vince in solitaria, classifica generale invariata Ion Izagirre, corridore basco della Cofidis, vince di forza e in solitaria la dodicesima tappa delde2023 , la Roanne - Bellevlle en Beaujolais 169 km con 5 Gpm. Tutto invariato in classifica generale, con Jonas Vingegaard sempre in maglia gialla, Tadej Pogacar diretto inseguitore a 17"...Le classifiche delde2023 aggiornate dopo la dodicesima tappa, la Roanne " Belleville - en - Beaujolais di 168,8 chilometri, in cui lo spagnolo della Cofidis, Ion Izaguirre , ha conquistato il successo in ...

Un capriolo al Tour de France, più veloce di tutti i ciclisti (video) RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ion Izaguirre trionfa in solitaria nella dodicesima tappa del Tour de France 2023, la Roanne ...