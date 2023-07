Tour de France 2023 | quindicesima tappa Les Gets – Saint Gervais Mont Blanc | data | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 13 luglio 2023) La seconda settimana deldesi chiude domenica 16 luglio, giorno dellada Lesdopo 179 chilometri. La frazione prevede l’arrivo su una salita di prima categoria dopo aver affrontato altri quattro GPM nel corso dellache promette spettacolo, al termine di una tre giorni mozzafiato sulle Alpi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: IL CALENDARIO COMPLETODEEPREMI E ...

Il basco vince in solitaria, classifica generale invariata Ion Izagirre (Afp) Ion Izagirre, corridore basco della Cofidis, vince di forza e in solitaria la dodicesima tappa delde2023 , la Roanne Bellevlle en Beaujolais 169 km con 5 Gpm. Tutto invariato in classifica generale, con Jonas Vingegaard sempre in maglia gialla, Tadej Pogacar diretto inseguitore a 17 , ...... Ion Izagirre riuscito ad andare a vincere in solitaria la 12esima tappa delde. Al termine di 169 mossi chilometri con partenza da Roanne e arrivo a Belleville - en - Beaujolais, che ...BELLEVILLE - EN - BEAUJOLAIS (FRANCIA) - Ion Izaguirre trionfa in solitaria nella dodicesima tappa delde2023, la Roanne - Belleville - en - Beaujolais di 169 chilometri. Il corridore basco ha piazzato l'attacco decisivo a circa 30 chilometri dal traguardo: anticipato il gruppetto guidato ...

Dodicesima tappa, da Roanne a Belleville-en-Beaujolais di 169 km. Frazione più complicata del previsto con cinque GPM e un dislivello di 3.120 metri. Gli ultimi 50 km si sono rivelati particolarmente ...