Tour de France 2023 | Pogacar vs Vingegaard | domani il quarto duello sul Grand Colombier Chi è favorito sulle Alpi?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Jonascontro Tadej, atto. Dopo i primi duelli tra Pirenei e Puy de Dome, si entra nella fase calda deldee sul Massiccio del Giura nella seconda settimana dellae Boucle la sfida tra i due rivali per il titolo sarà sicuramente ancor più accesa.lo scontro sul: tappa facile la tredicesima, ma la salita conclusiva è durissima. Sono 17,8 chilometri con una pendenza media del 7%, lunghi tratti oltre il 10%. Atteso il testa a testa: il danese, in Maglia Gialla, ha da gestire solamente 17” sullo sloveno che potrebbe addirittura tentare, con gli abbuoni, il sorpasso in classifica generale.può sfruttare il ritmo della sua ...

BELLEVILLE - EN - BEAUJOLAIS (FRANCIA) - Ion Izaguirre trionfa in solitaria nella dodicesima tappa delde2023, la Roanne - Belleville - en - Beaujolais di 169 chilometri. Il corridore basco ha piazzato l'attacco decisivo a circa 30 chilometri dal traguardo: anticipato il gruppetto guidato ...Ion Izagirre, corridore basco della Cofidis, vince di forza e in solitaria la dodicesima tappa delde2023, la Roanne - Bellevlle en Beaujolais 169 km con 5 Gpm. Tutto invariato in classifica generale, con Jonas Vingegaard sempre in maglia gialla, Tadej Pogacar diretto inseguitore a 17",...È pieno di follia questode. È energivoro questode, se ne frega del risparmio energetico, del conticino per addizione. Moltiplica, eleva a potenza, dilata. Distacchi e ...

Un capriolo al Tour de France, più veloce di tutti i ciclisti (video) RaiNews

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.31 La nostra DIRETTA LIVE si chiude dunque qui. Grazie a tutti per aver seguito con noi una nuova spettacolare ta ...Non sono ancora arrivate le Alpi, ma al Tour de France 2023 non manca mai lo spettacolo. Show assoluto nella dodicesima tappa con arrivo a Belleville-en-Beaujolais: la fuga prende poi il largo e a tri ...