Tour de France 2023 | pagelle di oggi | Ion Izagirre perfetto | tappa dura per van der Poel

(Di giovedì 13 luglio 2023)DODICESIMADEIon, voto 10: l’iberico della Cofidis sfrutta il lavoro super del compagno di squadra Guillaume Martin e trova un’altra vittoria di classe, che va a mettere la ciliegina sulla torta su una carriera comunque eccezionale (successi in tutti i Grandi Giri). Sull’ultima salita è: non si fa prendere dal panico, attacca nel momento giusto e stacca tutti i rivali. Sul finale mentre gli altri si studiano lui dà tutto e trionfa a braccia alzate. Mathieu Burgaudeau, voto 8: altra giornata all’attacco per il transalpino della TotalEnergies che trova un gran secondo posto (aveva chiuso nono sul Puy de Dome). Gioca di rimessa e si aggiudica lo sprint per il piazzamento. Matteo Jorgenson, voto 7,5: motore eccezionale per ...

Il racconto della 12° tappa delde2023: il percorso e le difficoltà . Chi sono i favoriti . La classifica dopo l'11esima tappa . Come è andata la tappa. L'azione decisiva è arrivata sul ...Il basco vince in solitaria, classifica generale invariata Ion Izagirre, corridore basco della Cofidis, vince di forza e in solitaria la dodicesima tappa delde2023 , la Roanne - Bellevlle en Beaujolais 169 km con 5 Gpm. Tutto invariato in classifica generale, con Jonas Vingegaard sempre in maglia gialla, Tadej Pogacar diretto inseguitore a 17"...Le classifiche delde2023 aggiornate dopo la dodicesima tappa, la Roanne " Belleville - en - Beaujolais di 168,8 chilometri, in cui lo spagnolo della Cofidis, Ion Izaguirre , ha conquistato il successo in ...

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ion Izaguirre trionfa in solitaria nella dodicesima tappa del Tour de France 2023, la Roanne ...