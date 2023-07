Tour de France 2023 | le pagelle della dodicesima tappa | frazione caotica | la spunta Ion Izagirre

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ladelde(Roanne – Belleville en Beajoulais, 168.8 chilometri) ha visto la vittoria di Ion, giunto in solitaria dopo aver staccato i suoi compagni di fuga a 31 chilometri dal traguardo sull’ultima salita di giornata. Ad un minuto dal basco al secondo posto si piazza Mathieu Burgaudeau che anticipa Matteo Jorgenson, mentre il sesto classificato Thibaut Pinot grazie alla giornata in fuga recupera cinque posizioni nella generale dove ora è decimo. Ledei protagonisti Ion10: Giornata perfetta per il basco che regala alla Cofidis la seconda affermazione diin questo. Stacca i compagni di fuga sull’ultima salita poco prima dello scollinamento ...

Fuga per la vittoria: Ion Izagirre mette il sigillo sulla dodicesima tappa del Tour de France. L'esperto basco della Cofidis, classe 1989, ha fatto tutto alla perfezione: ha…