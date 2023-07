Tour de France 2023 | Jonas Vingegaard | “Corsa spettacolare | sono pronto per la battaglia sul Colombier”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ieriaveva detto che di giornate semplici aldenon ne esistono e la tappa odierna ha dato pienamente ragione al danese. Scatti, attacchi e tentativi a ripetizione nelle prima metà del percorso, in una frazione che si è tranquillizzata solo nel finale e che ha visto il danese mantenere la Maglia Gialla. Queste le sue parole, rilasciate direttamente ai canali del: “Tutti i giorni stiamo andando a tutta e la tappa di oggi non ha fatto eccezione. Siamo andati fortissimo sin dal primo chilometro, credo che lo spettacolo fin qui sia stato straordinario per gli spettatori”. “È stata una giornata veramente molto dura – ha continuato il vincitore dello scorso anno – la fatica di ogni tappa continua ad accumularsi. Solo nella terza settimana potremo sapere realmente quali ...

Ion Izaguirre , vincitore della dodicesima tappa delde2023, la Roanne - Belleville - en - Beaujolais di 169 km, ha commentato il risultato odierno: ' Per tutta la corsa ho tentato di andare in fuga, ma fino ad oggi non ero mai stato in ...BELLEVILLE - EN - BEAUJOLAIS (FRANCIA) - Ion Izaguirre trionfa in solitaria nella dodicesima tappa delde2023, la Roanne - Belleville - en - Beaujolais di 169 chilometri. Il corridore basco ha piazzato l'attacco decisivo a circa 30 chilometri dal traguardo: anticipato il gruppetto guidato ...Ion Izagirre, corridore basco della Cofidis, vince di forza e in solitaria la dodicesima tappa delde2023, la Roanne - Bellevlle en Beaujolais 169 km con 5 Gpm. Tutto invariato in classifica generale, con Jonas Vingegaard sempre in maglia gialla, Tadej Pogacar diretto inseguitore a 17",...

Fuga per la vittoria: Ion Izagirre mette il sigillo sulla dodicesima tappa del Tour de France. L'esperto basco della Cofidis, classe 1989, ha fatto tutto alla perfezione: ha… Leggi ...