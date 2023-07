Tour de France 2023 | dodicesima tappa | Izaguirre | sette anni dopo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lo spagnolo Ion(Cofidis) ha vinto per distacco ladel 110°delungo 169 chilometri di saliscendi che hanno portato i corridori da Roanne a Belleville-en-Beaujolais. Il trentaquattrenne basco, già appartenente al ristretto circolo di coloro che hanno vinto una frazione in tutti i tre grandi giri, ha così conquistato il suo secondo successo alla Grande Bouclequello ottenuto nel 2016 a Morzine. Alle spalle del vincitore, distanziato di 58”, si è piazzato ilse Mathieu Burgaudeau (TotaEnergies) che ha preceduto il sempre positivo statunitense Matteo Jorgenson (Team Movistar). La classifica generale è rimasta immutata con il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) in maglia gialla con un margine di 17? sullo sloveno Tadej ...

