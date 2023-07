Tommaso Zorzi | oltre Che tempo che fa l’ex Vippone sarà presente in un altro amato programma tv?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Grandi novità lavorative aspettanovincitore del Gf Vip, che nella prossima stagione tv a quanto paremolto impegnato. Quella che è certa infatti è la sua partecipazione a Cheche fa, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, per la prima volta sul Nove, anche se a differenza di quanto si era detto, la sua nonuna presenza fissa al Tavolo. Ciò è stato confermato da Fazio nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Discovery:sicuramente ospite, ma non fisso al Tavolo. La trasmissione partirà ufficialmente il 15 ottobre e andrà in onda la domenica in prima serata in diretta, eprenderanno parte alNino Frassica, Mara Maionchi, ...

Da segnalare anche la new entry che non sarà una presenza fissa del cast. In conferenza stampa Fazio ha ringraziato tutta la squadra di Che tempo che fa: ' grazie è la parola che voglio ... ovvero Che Tempo Che Fa, abbiamo deciso che sarà uguale, il pubblico non sarà disorientato, troverà anche Filippa Lagerback .' Tra gli assenti nella formazione di Fabio Fazio abbiamo...

Tommaso Zorzi arriva a Cortesie per gli ospiti, affiancherà Csaba dalla Zorza Fanpage.it

Durante la presentazione dei palinsesti Warner Bros Discovery per la nuova stagione, tra i nomi che arrivano e quelli che vanno ovviamente a destare ...