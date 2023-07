Titan | in un VIDEO 3D la ricostruzione dell’implosione del sottomarino negli abissi dell’Atlantico

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sul canale YouTube di AiTelly, è stato pubblicato unche ricostruisce in 3D il momentodelnelle acquea 3mila metri di profondità e in cui sono morte 5 persone. I dati di Ocean Gate sono stati inseriti nel software di modellazione 3D per creare

... accanto ai padiglioni, una sala da oltre 900 posti a sedere con un impianto audio -di ... inoltre, Kitao ha ricoperto il ruolo di direttore delle animazioni per alcuni episodi di Attack on...Avevano capito il proprio destino Ildell'implosione diIl software open - source utilizzato, chiamato Blender, ha mostrato come il design disia diverso dalla tecnologia subacquea ...Unin 3D che riscostruisce come sarebbe andata la tragedia del sommergibile. Su Youtube il canale AiTelly ha inserito tutti i dati in un software riuscendo a mostrare con un'animazione come ...

Titan, un video 3D ricostruisce l'implosione del sottomarino La7

Come è imploso il sottomarino Titan e cosa si intende nello specifico con il termine «implosione» La risposta arriva dal sito di video streaming più famoso del ...Il canale di YouTube AiTelly ha ricostruito con un video in 3D i momenti dell'implosione del sottomarino Titan della OceanGate. Nell'incidente sono morti cinque uomini mentre erano a ...