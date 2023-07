Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2023 | Chiara Cainero ed Elia Sdruccioli quarti nello skeet misto

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) La tappa delladeldiin corso adel Garda vede oggi disputarsi la gara di: quarto posto per Italia 2 died, settima piazza per Italia 1 di Simona Scocchetti ed Erik Pittini. Nella finale per il primo posto Stati Uniti 1 di Austen Jewell Smith e Vincent Hancock supera Cile 2 di Francisca Crovetto Chadid ed Hector Andres Flores Barahona per 42-39. Triplice 8-6 per Stati Uniti 1 nelle prime tre serie, poi il 6-6 della quarta ed il 7-7 della quinta lasciano gli statunitensi sul +6. Nella sesta Cile 2 rende meno amaro il passivo con l’8-5, ma Stati Uniti 1 vince comunque con tre piattelli di margine. Nella ...