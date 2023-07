Tir fermo in una piazzola sulla A 4 | scoppia l' inferno | cosa fa questa auto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ancora una tragedia sulle strade italiane. È di un morto e tre feriti, tra i quali due bambini il bilancio di un incidente stradale avvenutoA4, nei pressi dell'area di Servizio di Arino in direzione Milano nel comune di Dolo (Venezia). Un'(con targa svizzera) è finita contro unarticolato quando il mezzo pesante erain unadi sosta. Sul posto sono intervenuti verso le 12,30 i vigili del fuoco, insieme alla Polstrada e il personale ausiliario dell'strada. I pompieri arrivati da Mira e Mestre con l'grù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i tre ragazzi che sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Niente fa fare per l'autista deceduto sul colpo come accertato dal medico del Suem. Tutti e tre i feriti in ...