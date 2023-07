TIM Summer Hits 2023 | quarta puntata con Emma | Blanco | Annalisa

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il cast delladel TIM, in onda su Rai2, con la conduzione di Nek e Andrea Delogu, cambia la location, da Roma a Piazza Fellini a Rimini Sarà Piazza Fellini a Rimini a fare da cornice al nuovo appuntamento con TIM, lo show musicale di Rai 2, in onda in prima serata domenica 16 luglio e condotto da Andrea Delogu e Nek. Ancora una volta, tanti gli artisti di fama nazionale e internazionale che promettono di regalare momenti di puro divertimento al pubblico a casa, con alcuni dei brani più noti dell’estate. Imperdibili come sempre, poi, le attesissime incursioni nel backstage di TIM, da parte de Gli Autogol che con la loro verve riescono sempre a strappare ...