(Di giovedì 13 luglio 2023) Trasformare lain una piattaforma, flessibile per essere utilizzata dal mondo degli sviluppatori, delle startup e di big player per nuovi servizi digitali ad alta tecnologia da proporre ...

Il gruppoguarda al futuro e'Network as a service' per abilitare nuovi modelli di business per le Telco. Se ne è discusso durante l'evento 'HiTech Tomorrow Telco: focus Italia' da cui ...Brasiluna nuova obbligazione da 800 milioni di euro Telecom Italia mette ordine nel suo debito. Dopo l'emissione di un bond a cinque anni che rende poco meno dell'8% e l'annuncio del ...la sfida di trasformare la rete in una piattaforma aperta, Network as a Service (NaaS). L'obiettivo è quello di accelerare e promuovere l'innovazione tecnologica e creare nuovi modelli di ...

Tim lancia Network as a service: rete aperta per le sfide future - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 13 lug. (askanews) - Trasformare la rete in una piattaforma aperta, flessibile per essere utilizzata dal mondo degli sviluppatori, delle startup e di big player per nuovi servizi digitali ad alt ...(LaPresse) Trasformare la rete in piattaforma aperta, Network as a Service (NaaS), per accelerare l’innovazione tecnologica. È questa la sfida per ...