This is Wonderland Roma 2023 | biglietti | orari e info

(Di giovedì 13 luglio 2023) Fino al 17 Settembreisilluminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur con un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Per tutta l’estate, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19.00 alle 2.00 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta Alice nel paese delle Meraviglie. Inis, la millenaria arte delle lanterne cinesi si rivela nelle atmosfere sognanti e incantate di uno dei più bei classici della letteratura, LEGGI ANCHE: — Alice nel Paese delle Meraviglie: il significato nascosto dietro ai personaggi >> Una rilettura del tutto nuova, quella diis, che prende le ...

Il giardino delle Cascate presso il Laghetto dell' Eur , a Roma fa da cornice ais, una favola dal vivo, progetto ad opera di Lux Eventi. Videocittà, Rutelli: 'Una scoperta per i ...Gli altri sono in calendario il 3 agosto (Associazione Arcobaleno), l'8 (Associazione... Shareon WhatsAppCi sono la Regina di Cuori, lo Stregatto e il Brucaliffo. Ma anche il Cappellaio Matto, il Coniglio Bianco e la Lepre Marzolina. Uno show di musica e luci che ripropone una delle favole più conosciute ...

This is Wonderland, viaggio nel mondo della fantasia RaiNews

Chi di voi almeno una volta non ha sognato di vivere nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie Oggi il sogno potrebbe diventare realtà. Il giardino delle Cascate presso il ...A 28-acre wonderland of exotic and rare plants from all over the globe is opening for visitors - for two weekends only.