Thibaut Pinot rientra in classifica al Tour de France 2023 | quanto ha guadagnato con la fuga da lontano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Giornata decisamente positiva peralde. Dopo essere entrato nelladi giornata, ilse della Groupama – FDJ ha chiuso la frazione al sesto posto (a +1’13” dal vincitore Ion Izagirre) e haparecchio tempo ingenerale rispetto ai big, arrivati al traguardo con un ritardo di 3’01” nei confronti del transalpino. In termini di posizioni,ha scalato ladi cinque gradini (ilse ha scavalcato lo spagnolo Mikel Landa, il tedesco Emanuel Buchmann, il sudafricano Louis Meintjes, il transalpino Romain Bardet e lo statunitense Sepp Kuss), salendo dunque al 10° posto a 6’33” dal leader Jonas Vingegaard ...

Il corridore basco ha piazzato l'attacco decisivo a circa 30 chilometri dal traguardo: anticipato il gruppetto guidato da, con Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) che ha vinto la volata ......Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +4'34' Adam Yates (UAE EMIRATES) +4'39" Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +4'44" Tom Pidcock (INEOS GRENADIERS) +5'26" David Gaudu (GROUPAMA) +6'01"(...Dopo ripetuti tentativi di fuga, un gruppetto di tredici corridori riesce a prendere il largo a circa 80 km dal traguardo: presenti(Groupama " FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo - Visma), ...

Thibaut Pinot rientra in classifica al Tour de France: quanto ha guadagnato con la fuga da lontano OA Sport

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ion Izaguirre trionfa in solitaria nella dodicesima tappa del Tour de France 2023, la Roanne ...TOUR DE FRANCE - In attesa delle montagne, è una dodicesima tappa show alla Grande Boucle. Mezzo gruppo cerca di andare in fuga e nell'azione giusta entrano anc ...