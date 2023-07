THE WALL taking sides domenica 23 luglio

Leggi su udine20

(Di giovedì 13 luglio 2023) Racconta la storia del muro, del confine, lungo un percorso che porterà a GO! 2025, la creazione di teatro-danza THE, prodotta da Collettivo Terzoteatro, che si avvale del coreografo pordenonese Massimo Gerardi – attuale docente e ripetitore dell’Accademia di Balletto dell’Opera di Stato di Vienna e della sua Junior Company –, del coordinamento artistico di Elisabetta Ceron e della collaborazione dell’ADEB-Associazione Danza e Balletto. Il lavoro, debutta in prima assoluta a Udine,23, ore 21.00, alla Loggia del Lionello per Udinestate23, coinvolgendo 15 giovani danzatori emergenti provenienti da tutta la Regione, tra cui l’udinese Giulia Sonego in partenza per l’Alvin Ailey Academy di New York, il goriziano Luca Marchi, in residenza artistica presso il collettivo ...