Terza puntata per lo show condotto da Alba Parietti Dopo le misteriose She Funk e The Nancies | chi sarà la terza Drag Queen che si aggiudica un posto in finale?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 luglio 2023) «Non essere noiosa, sii solo una regina», parola di Lady Gaga. E anche di, che torna con ladi Non sono una signora. Protagonisti del talent– in onda stasera alle 21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay – sono 5 personaggi famosi chiamati a travestirsi da. L’obiettivo è sbaragliare la concorrenza ersi la vittoria della prima edizione. ...