Terremoto Mediaset | dopo Barbara D’Urso via anche i suoi opinionisti | il retroscena

Leggi su tvzap

(Di giovedì 13 luglio 2023) News Tv, Acque molto agitate in, cheaver affrontato il lutto per la scomparsa del suo fondatore sta vivendo una fase di autentica rivoluzione nei palinsesti. Il regista, come normale che sia, è il presidente Pier Silvio Berlusconi. In questi giorni tiene banco la “cacciata” (tra virgolette, perché non è stato esattamente un defenestramento) di: unfirmato Dagospia aggiunge benzina sul fuoco.Leggivia da: interviene Alberto Matano Leggi: Doccia fredda per: altra porta in faccia (stavolta non davia da ...