Terra dei fuochi | tensione al processo | Borrelli spiega l’accaduto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Il racconto reso finora circa quello che è successo oggi in Tribunale non è corretto”. Lo evidenzia, in una nota, il deputato Francesco Emilioche: “Essendo sotto scorta ho chiesto agli uomini della polizia che erano con me di fare una relazione scritta sulal Questore e al Presidente del Tribunale. Io e l’attivista ambientalista Alessandro Cannavacciuolo siamo andati a chiedere accompagnati anche dalla polizia del tribunale se era stata emessa la sentenza prevista per oggi“. “Mentre stavamo chiedendo informazioni – dice ancora– si è alzata una donna che solo dopo ho scoperto essere Maria Laudando, moglie di Salvatore Pellini, anche lei coinvolta nel. La donna ha cominciato a inveire contro Cannavacciolo chiedendogli di fare i ...