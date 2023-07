Terra Amara | anticipazioni trama 14 luglio | l' alleanza tra Hunkar e Yilmaz spiazza Demir

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 luglio 2023)delladidella puntata in onda venerdì 14alle 14:10 circa su Canale 5.torna domani, venerdì 14alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio della terza stagione. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta.è stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi. Prima di svelare ledelladi domani, ...