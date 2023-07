Terapie a Rna nuova frontiera | in Italia conclusa prima sperimentazione clinica

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Lecontro i tumori basate sull'Rna sono sempre più una realtà. Si èinlaa livello internazionale di un inibitore di microRna in pazienti oncologici: i risultati del progetto, condotto interamente all'Università della Magna Graecia (Umg) e nell'azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, aprono unanella terapia delle neoplasie. I dati dello studio di fase 1, appena pubblicati sul 'Journal of Hematology & Oncology', hanno infatti dimostrato la sicurezza e l'attività biologica edell'inibitore del microRna-221, Lna-i-miR-221, in un campione di pazienti portatori di neoplasie avanzate. "Siamo partiti una decina di anni fa ...

Il ruolo dei microRna nello sviluppo dei tumori

