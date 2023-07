Tentò di incendiare due vetture | 20enne finisce ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Solofra (AV) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di undel luogo, in quanto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di “tentato incendio”. Il provvedimento scaturisce da attività di indagini avviate, lo scorso mese di dicembre 2022, dai militari del Nucleo Operativo della stessa Compagnia, che hanno permesso di accertare, attraverso l’ausilio di sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario del provvedimento, per due tentati incendi di veicoli. L’arrestato, al termine delle operazioni di rito, è stato trasferito presso il ...