Tentativo di furto in una filiale di banca a Casoria

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Principe di Piemonte adove era stato segnalato undiin unadi una. Poco prima ignoti avevano infranto una delle vetrate perimetrali dell’istituto di credito per poi fuggire. Pare che nulla sia stato rubato. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che stanno acquisendo le immagini dai sistemi di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

