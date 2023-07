“Telesia for Peoples” | domani si parte con una serata dedicata ai giovani

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Si alza il sipario sulla decima edizione del “for”, in programma a Telese Terme dafino al 16 luglio prossimo. “Aspettando l’alba … di un nuovo giorno” è il titolo dell’evento dellainaugurale che si svolgerà nel Teatro del Cerro delle Terme di Telese con lo spettacolo di “Muevelo”. “L’evento disera – dicono gli organizzatori – vuole essere un momento dedicato ainel segno della gioia e della inclusione che, dopo la pandemia, vogliono tornare a vivere la loro giovinezza e sperare in un futuro migliore, senza guerre”. “Oltre al grande momento di festa nel cuore dell’estate – aggiungono poi gli organizzatori – ladiintende dare messaggi ai ...

... 15 luglio (ore 21), nell'anfiteatro delle Terme di Telese in apertura della seconda serata del 'Peoples - L'integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica', ...Presso l'aula consiliare della Rocca dei Rettori è stato presentato il programma della decima edizione del 'Peoples " L'integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica', in programma nelle Terme di Telese dal 14 al 16 luglio. La manifestazione quest'anno è dedicata al ...Benevento . Presso l'aula consiliare della Rocca dei Rettori è stato presentato il programma della decima edizione del 'Peoples - L'integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica', in programma nelle Terme di Telese dal 14 al 16 luglio. La manifestazione quest'anno è dedicata al ...

'Telesia for peoples' 2023, i vincitori della decima edizione Agenzia ANSA

Monsignor Giuseppe Mazzafaro (vescovo di Cerreto Sannita - Telese - S. Agata dei Goti), Automobil Club d'Italia (ACI), l'ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, l'imprenditore napoletano Pa ...Cresce l’attesa per l’esibizione del rapper italiano Samurai Jay, l’ospite che con il suo dj set chiuderà la decima edizione del “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 14 al 16 ...