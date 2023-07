Tata Giacobetti com’è morto? Dopo più di 30 anni la moglie Valeria lo ricorda con amore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023)è noto per essere il fondatore del Gruppo Cetra, gruppo di cantanti davvero indimenticabile. Infatti il Gruppo Cetra ha avuto una carriera molto lunga e di successo, segnando per 40dei successi incredibili. Tra l’altro i componenti del Quartetto Cetra si sono distinti non soltanto nel campo musicale, ma hanno compiuto una lunga carriera anche nel cinema e nel teatro.è stato appunto il fondatore del Quartetto Cetra e ha sposato nel 1964 l’attriceFabrizi, nome d’arte di Giov, è mancato nel 1988. Il famoso cantante, contrabbassista, paroliere e attore italiano, membro del Quartetto Cetra, è scomparso trentatréfa ...