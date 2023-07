(Di giovedì 13 luglio 2023)– Per ill’eccellenza delleitaliane si fonde condal vivo e. Il 22 e il 23 luglio, dalle 21, gli stabilimenti balneari e le attività commerciali diLido che aderiscono alla maniazione proporrannolive, dal rock al blues e al pop, eper allietare la degustazione delle. Due serate da vivere all’insegna del buon bere e del divertimento sul lungomare della località costiera, nel cuore dell’estate tarquiniese. “Lavorare insieme significa far vincere– affermano i promotori di...

Sono 2 milioni di euro in totale quelli che la Giunta Rocca ha destinato con il piano di interventi settoriali ed intersettorialii comuni dell'Etruria meridionale, tra cui. Fondi destinati allo sviluppo e alla valorizzazione territoriale ed inseriti nel piano di riparto 2023. Il piano di interventi coinvolgerà 22 ...Il Consorzio ha consegnato alla Città diuno speciale riconoscimentol'impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: secondo le stime RICREA, infatti, nel 2023 ...Il 22 e 23 luglio, dalle 21, musica dal vivo e animazione nei locali diLido che aderiscono alla manifestazioneil Bollicine Summer Fest l'eccellenza delle bollicine italiane si fonde con tanta musica dal vivo e animazione. Il 22 e il 23 luglio, dalle 21, ...

Tarquinia, per il Bollicine Summer Fest tanta musica e animazione Il Faro online

Sono 2 milioni di euro in totale quelli che la Giunta Rocca ha destinato con il piano di interventi settoriali ed intersettoriali per i comuni dell’Etruria meridionale, tra cui Tarquinia. Fondi destin ...Il 22 e 23 luglio, dalle 21, musica dal vivo e animazione nei locali di Tarquinia Lido che aderiscono alla manifestazione Per il Bollicine Summer Fest l’eccellenza delle bollicine italiane si fonde co ...