Taormina Arte | anteprima ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Il festivalpresenta inun reading poetico tratto dal romanzo di Ernest Hemingway Di là dale tra gli alberi, in programma venerdì 14 luglio, alle ore 21:30 presso la Villa Comunale di. Co-prodotto dalla FondazioneSicilia e Teatro Ghione di Roma in collaborazione conven-Circuito Multidisciplinare del Veneto, lo spettacolo è diretto da Giancarlo Marinelli, direttore artistico del Teatro Comunale di Vicenza e del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico e conta tre interpreti di eccezione: Jane Alexander, Debora Caprioglio e Sergio Muniz. Seconda edizione del progetto nato lo scorso anno con il titolo Milk Wood, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, Di ...

