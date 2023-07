(Di giovedì 13 luglio 2023) su Tg. La7.it - Antonio, ospite dell'a ssemblea di Confagricoltura del 13 luglio, ha raccontato un aneddotto sunel passaggio di microfono a Pichetto Fratin . In ...

La7.it - Antonio, ospite dell'a ssemblea di Confagricoltura del 13 luglio, ha raccontato un aneddotto su Berlusconi nel passaggio di microfono a Pichetto Fratin . In riferimento alla sua fede ...... Antonioper lanciare la coalizione globale. Il discorso è stato continuato durante la ... maha capito che le tariffe commerciali non sarebbero state tolte, allora Pechino ha iniziato ......dati sulle condizioni necessarie per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine ei ... Ecco, oggi tutti sanno che le destre italiane di Meloni, Salvini estanno dalla parte della ...

Tajani: 'Quando dissi che ero juventino, Berlusconi mi rispose così' TGLA7

ROMA - "Noi non siamo favorevoli a una visione ideologica della lotta al cambiamento climatico, abbiamo votato a favore ma noi intendiamo andare avanti ...Roma, 13 lug. (askanews) - "Noi non siamo favorevoli a una visione ideologica della lotta al cambiamento climatico, abbiamo votato a favore ma noi intendiamo andare avanti lungo un percorso che tuteli ...