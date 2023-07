Svelate le migliori pizzerie italiane | al primo posto due locali campani

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, ex aequo sono lein Italia per il 2023. E’ il risultato di 50 Top Pizza Italia 2023, la classifica della guida on line delleche raccoglie le 100d’Italia. La lista delleè stata presentata ieri a Roma presso il Teatro Argentina. Al secondoI Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio (Verona), terzo Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu, a Roma. Al quarto50 Kalò, a Napoli, di Ciro Salvo, quinta posizione per 180g Pizzeria Romana di Jacopo Mercuro, a Roma, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza dell’Anno 2023 con ...

50 Top Pizza Italia, svelate le migliori pizzerie italiane Agenzia ANSA

