Sussidi e tassi | la Bidenomics ha placato l’inflazione senza scatenare la recessione

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lasta iniziando a funzionare. E pensare che c’è chi vedeva nella doppia bordata di, prima legati alla pandemia, poi alla guerra, messi in campo dall’amministrazione democratica, il cherosene per un incendio dei prezzi. Almeno per un po’ gli Stati Uniti hanno vissuto la tempesta perfetta del: tanta domanda, tanti posti di lavoro e conseguente impennata dei prezzi. Poco c’entrava la guerra, visto che si parla di una nazione decisamente indipendente dal punto di vista energetico e industriale. La Federal Reserve è intervenuta prontamente, alzando ie portando il costo del denaro al 5%. Ora è tempo di raccogliere i frutti. I piani di sostegno a famiglie e imprese messi a terra dalla Casa Bianca si sono dimostrati molto meno letali del previsto, e hanno evitato il crollo dei consumi e ...