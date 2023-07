Supplenze docenti 2023 24 | dalla presentazione della domanda agli esiti dell’individuazione Le cinque fasi

2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE] È possibile inviare un quesito all'indirizzo [......o non ricevono l'assegnazione dell'incarico partecipano alla procedura prevista per le...d'inserimento nelle GPS Termini entro cui presentare la domanda per territori diversi Iche ...E' online la piattaforma del ministero dell'istruzione e del merito dedicata alledeinell'anno scolastico 2023/24. Dal 17 (ore 9) al 31 luglio (ore 14) sarà possibile accedere all'Istanza Polis Informatizzazione Nomineper il conferimento delle ...

Supplenze docenti 2023/24: quali novità, come presentare domanda. Ecco la piattaforma del Ministero Orizzonte Scuola

Provincia - Gilda Insegnanti della Provincia dell’Aquila informa che ieri (12 luglio) il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato l’avviso di apertura delle funzioni per la presentazione del ...E’ online la piattaforma del ministero dell’istruzione e del merito dedicata alle supplenze dei docenti nell’anno scolastico 2023/24. Dal 17 (ore 9) al 31 luglio (ore 14) sarà possibile accedere ...