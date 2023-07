Supplenze da GaE e GPS 2023 | no nuovi inserimenti | non si può cambiare provincia nè inserire titoli o servizi Solo scegliere max 150 preferenze

(Di giovedì 13 luglio 2023)da GaE e GPS/24: l'unica operazione da compiere tra il 17 e il 31 luglio ore 14 è quella dile max 150, se interessati allefino al 31 agosto o 30 giugno 2024. Non è un aggiornamento, non è una riapertura delle GPS. L'articolo .

Le domande Dalle ore 9 del 17 luglio 2023 alle ore 14 del 31 luglio 2023 gli aspiranti inclusi nelleai fini dellee nelle GPS potranno accedere all'istanza 'Informatizzazione Nomine ...... nonché per ledae GPS. Le domande si potranno presentare online dal 17 luglio (ore 9) al 31 luglio 2023 (ore 14). Nell'istanza di partecipazione: - gli aspiranti inclusi a pieno ...Conseguenze per chi non compila la domanda Chi non presenta la domanda è consapevole che per l'anno scolastico 2023/24 non potrà riceveredao GPS al 31 agosto o 30 giugno 2024, né ...

Domanda supplenze 2023/2024: interessa i docenti sia di GaE che GPS. Può presentarla anche chi lo scorso anno ha rinunciato all’incarico Orizzonte Scuola

