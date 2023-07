Superlega | la Juve si chiama fuori | l’annuncio ufficiale del club

(Di giovedì 13 luglio 2023)ntus, annunciata l’uscita dalla: ilbianconero siufficialmentedalla competizione Attraverso un comunicato, lantus ha confermato la sua propria volontà di abbandonare la. IL COMUNICATO – Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cuintus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione dintus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue. A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze ...

