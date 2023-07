Superbonus | Conte | “Lo Stato non può volgere la testa dall’altra parte”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – “Lonon puòladopo che tantissimi cittadini hanno applicato le leggi”. Così il presidente del M5S Giuseppeal Mef per l’incontro con il ministro Giorgetti, sulla questionee crediti incagliati. “Abbiamo avuto con il ministro e i suoi tecnici un lungo confronto e chiediamo un decreto urgente che intervenga per costruire un percorso che sblocchi dei crediti incagliati. C’è la disponibilità di massima a intervenire”, ha aggiunto. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.