Superbike | Ducati depotenziata ancora da FIM e Dorna | tolti altri 250 giri motore alle Panigale V4 R

(Di giovedì 13 luglio 2023) Colpevole di essere la migliore. Il regolamento dellaprevede proprio questo e così, poco prima del round iridato a Imola, lesubirannotagli ai. Una situazione che fa storcere il naso in quanto, in una competizione di alto livello come quella del Mondiale 2023 delle derivate di serie, si dovrebbe premiare chi è riuscito a mettere insieme il pacchetto più efficiente. E invece la FIM e la, visti i riscontri straordinari dello spagnolo Alvaro Bautista (16 vittorie in 18 gare disputate quest’anno), ha deciso di intervenire nuovamente. Di che cosa stiamo parlando? A partire dal weekend del 5-7 maggio a Barcellona (Spagna), le moto di Borgoerano state costrette a posizionare il limitatore 250più in ...

Le voci si rincorrevano già da diverso tempo e oggi arriva la conferma ufficiale: il team Marc VDS approda in Superbike dal 2024 e lo fa con la Ducati Panigale V4R, che affiderà a Sam Lowes. Il britan ...SBK: La squadra del conte Marc Van Der Straten abbraccerà una nuova sfida a partire dal 2024, affiancando all’impegno in Moto2 l’esordio tra le derivate di serie, con una Panigale V4R affidata al brit ...