Sui Monti Lattari sequestrati marijuana e ‘palle di fuoco’

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Continuum Bellum’ è il nome dell’operazione dei Carabinieri che da settimane sta stringendo nella morsa ie i comuni dell’area stabiese. Questa volta i militari della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli dello Squadrone Eliportato cacciatori di Puglia hanno arrestato un 39enne di Agerola già noto alle forze dell’ordine. In un casolare di sua proprietà, rinvenuti 70 grammi die 4 “palle di fuoco”, botti pirotecnici il cui uso è soggetto ad autorizzazioni. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato anche 5 cartucce di calibro 6,35 e 7,65. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

- Pare che secondo i sondaggi gli italiani preferiscano il mare ai. Non sapete cosa vi ... "Non abbiamo sentito una parolabisogni del Paese, non una parola sul salario minimo". Ok. Ma se la ...Tre le parole chiave del programma, che vede nel Distretto Turistico dei Laghi,e Valli dell'... Partenza dell'escursione camminandoluoghi dei De Rodis: visita alla Chiesa parrocchiale di ...Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Norcia e il parco nazionale dei... L'evento è sold out Tutte le informazioniparcheggi e come arrivare a Scentinelle sul sito Suoni ...

Blitz sui Monti Lattari: incredibile scoperta in un terreno NapoliToday

'Continuum Bellum' è il nome dell'operazione dei Carabinieri che da settimane sta stringendo nella morsa i monti Lattari e i comuni dell'area stabiese. (ANSA) ...Questo sito utilizza cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. Utilizziamo cookie tecnici e statistici e, previo tuo consenso, cookie per interagire con i social e cookie di marketing ...