Stupro | consenso e l’assurdo paragone con la rapina | il delirante editoriale di Dacia Maraini sul Corriere

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug — In unapparso due giorni fa suldella Sera,espone “qualche considerazione sullodi cui si parla tanto in questi giorni”, non permettendo al lettore di capire, con questo periodo, se si riferisce alloche una certa signorina ha attribuito al figlio di Ignazio La Russa o se invece si fa riferimento alloin generale: volendo essere grammaticalmente precisi, questa seconda interpretazione sussisterebbe se dopo “” e prima di “di cui” fosse posta una virgola; siccome questa virgola non c’è e poiché chi scrive non dubita checonosca le regole della punteggiatura, vien da concludere che l’autrice voglia riferirsi alloattribuito a ...

Nel pieno della polemica italiana sul caso La Russa jr, dall'Europa arriva la proposta di una nuova definizione del reato di: rapporti sessuali senza ildella donna. Il Parlamento Ue ha approvato la posizione negoziale sulla direttiva per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. E nel ...Sei adolescenti sono accusati di. Altri tre di aver divulgato le immagini via Whatsapp. E ... In casi di rapporti tra minori, l'età delè fissata a 13 anni. Per questo è scattata l'...Lei "solidarizza" con la ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa di, e mai ... che comunque ancora gode di un alto, in particolare la stessa Meloni. Quel sondaggio di ...

Sesso senza consenso è stupro, arriva il primo via libera dal Parlamento Ue Sky Tg24

Le conseguenze dell’atteso intervento di Giorgia Meloni sullo scontro con la magistratura - con una presa di distanza (sua) da Ignazio La Russa, e un’altra (stavolta nei suoi confronti) della Lega ...Quattro ragazze sono state ascoltate in questura come testimoni di quanto avvenuto in discoteca nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, quando sarebbe avvenuta la violenza sessuale ...