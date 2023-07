... come abbiamo spiegato , gli esponentidi Fratelli d'Italia hanno proposto di cambiare la prima data del calendario scolastico per far tornare glia scuola anzichè venerdì 15 ......viene contestato all'insegnante riguarda il comportamento che avrebbe assunto dinanzi agli...16, e 17 , con tanto di registrazioni video a cui il pubblico ministero Davideha fato ...... di cui fanno capo i brand Filippo Berio e Sagra) di 3 borse di studio per i migliori...Long Life Oil e Degommaggio Enzimatico nonché a quelle con altri enti accademici prestigiosi, ma ...

Studenti toscani stressati dalla scuola, poco in forma e con un uso problematico di social media e videogiochi Orizzonte Scuola

Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Tredici corsi fatti e 271 ragazzi che si sono diplomati e che hanno trovato subito lavoro dopo ...Inaugurata nell’atrio del palazzo comunale la mostra organizzata dall’istituto Ipsia. Opere realizzate in orario extracurricolare e con il sostegno di aziende e associazioni.