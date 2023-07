Studenti ignoranti | i dati choc Il ministro Valditara corre ai ripari

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 luglio 2023) In fatto di apprendimenti, l'Italia resta un Paese spaccato a metà. La fine dell'emergenza Covid non ce la fa a fare il miracolo. È netto il quadro che emerge dal rapporto Invalsi 2023, presentato ieri alla Camera, che conferma come anche quest'anno uno studente su due esce dalla scuola superiore con competenze inadeguate in italiano e matematica. Nel dettaglio, in italiano solo il 51% degli allievi (un punto in meno rispetto allo scorso anno) ha raggiunto il livello base. Nel 2019 il dato superava il 60%. E il divario tra Nord e Sud raggiunge la quota di ben 23 punti percentuali. In matematica, il 50% dei ragazzi ha conquistato invece il livello base, come nel 2022, a fronte del dato del 61% del 2019. E qui il dislivello tra le aree del Paese tocca i 31 punti percentuali. Va meglio in inglese. Ma c'è un altro dato negativo che stacca decisamente all'occhio. Le criticità rilevate pure ...