Studentessa palpata dal bidello per meno di 10 secondi | cosa dice la sentenza e perché i giudici lo hanno assolto

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Tribunale di Roma hal’operatore scolastico accusato di violenza sessuale da una, la quale ha raccontato di essere stata palpeggiata dall’uomo a scuola. Iritenuto che «il fatto non costituisce reato», poiché, oltre al comportamento oggettivo del, mancherebbe l’intento soggettivo di commettere una violenza. Riassumendo, il Tribunale ha accolto la tesi difensiva secondo cui l’atto può configurarsi come uno scherzo, benché «inopportuno nel contesto in cui è stato realizzato, per la natura del luogo e dei rapporti tra alunno e ausiliario». La ragazza, adesso, spera nell’appello. Il comportamento del collaboratore scolastico Mentre il suo avvocato, Andrea Buitoni, ha protestato contro i: «Si scherza in due, mentre qui il ...