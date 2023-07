(Di giovedì 13 luglio 2023)cinque campionatiper quattro volte la squadra campione d’Italia ha cambiato l’allenatore: un trend tutto italiano Stefanoe poi nessun’altro. L’edizione odierna della Repubblica fa luce sull’anomalia italiana che ha vistocinquela squadra campione d’Italia cambiare la guida tecnica dopo aver ottenuto lo, con la sola eccezione del tecnico del Milan. Per prima è stata la Juve, con Allegri e Sarri salutati dopo la vittoria, poi l’Inter di Conte ed infine il Napoli di Spalletti. Una anomali non registrataaltri campionati: in Inghilterra l’ultimo a salutare dopo la vittoria fu Sir Alex Ferguson, che diede il suo addio al calcio da campione con il Manchester United nel ...

Stress da Scudetto: solo Pioli confermato negli ultimi 5 anni Calcio News 24

Degli ultimi cinque tecnici campioni d’Italia, solo Pioli è rimasto l’anno successivo nella stessa squadra. Un fenomeno che riguarda la Serie A che logora chi ...Non accadeva dal 2006. In questa stagione Milano e Virtus Bologna hanno sfiorato le 100 uscite tra campionato, Eurolega, Coppa Italia e Supercoppa ...