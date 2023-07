Stragi del ‘93 | la Procura di Firenze non si rassegna e torna alla carica contro Dell’Utri | perquisizione e interrogatorio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ladinon sie continua a perseguire il suo teorema secondo il quale ledi mafia del ‘93 furono fatte da Cosa Nostra per sostenere Silvio Berlusconi e, sulla base di queste teorizzazioni, ha spedito le Fiamme Gialle a perquisire l’abitazione e l’ufficio di Marcelloa cui è stato anche notificato un appuntamento per un, l’ennesimo, martedì 18 luglio. Già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa,è indagato ddiperchè avrebbe istigato e sollecitato i boss Filippo e Giuseppe Graviano “ad organizzare e attuare la campagnasta e, comunque, a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni ...

... quanto alle'92 e'93 che scatenarono tutte le migliori energie di questo Paese. Leggi Anche Concorso esterno in associazione mafiosa, Mantovano sconfessa Nordio: 'Non è una priorità' ...L'interrogatorio rientra nel corpo investigativo nell'ambito dell'inchiesta sui concorrenti esterni dellemafiose1993. Gli agenti hanno ispezionato anche gli uffici dell'ex senatore in ...Le1993 a Roma, Milano e Firenze, secondo la Procura di Firenze sarebbero servite 'per indebolire il governo Ciampi' che in quel momento era alla guidaPaese, ed avevano l'obiettivo di ...

"L’audizione in Commissione antimafia dei magistrati di Palermo innesca un problema serio per la maggioranza di governo" - dal blog di Davide Mattiello ...Milano - Sono passati 30 anni dal 27 luglio 1993 quando, poco dopo le 23.00 in via Palestro a Milano, all’altezza del Pac - Padiglione di Arte contemporanea, lo scoppio di un ordigno nascosto in una F ...